Ресторатор и судья популярного кулинарного шоу МастерШеф, Эктор Хименес-Браво решил рассказать о важном для себя событии. Перед светлым праздником Пасхи кулинар решил подумать о других и отправился со вкусностями к украинским защитникам.
«Мое утро началось очень рано, потому что сегодня произойдет кое-что очень важное. Вместе с поддержкой и коллегами мы приготовили небольшие Пасхальные подарки для переселенцев с Краматорска и Бахмута. В эти тяжелые времена обязательно надо поддерживать друг друга.
Поэтому, перед большим и светлым праздником мы решили объединиться, чтобы сделать благое дело. Было очень много объятий и теплых слов. И мне очень приятно, что и вы дарите мне подарки… Это невероятно!
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Никогда не устану повторять: я счастлив быть с Украиной и украинцами, для меня это большая честь. После мы поехали в волонтерский центр, чтобы передать Пасхальные вкусности для военных в Харьковщину, Лиман и Бахмут. Также посетили воинскую часть, поздравили наших защитников. И посетили военный госпиталь! Нет времени на усталость, помогать надо» - поделился Эктор.
Чуть ранее Хименес-Браво также решил поднять настроение поклонникам и поделился домашним видео с уборкой по случаю "Чистого четверга".
Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.