В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить его фирменную паску.
Нам понадобятся следующие ингредиенты (на 3 паски размером 9х9 см и на одну паску 12,5х9 см):
• Мука – 600 г
• Желтки – 3 шт.
• Молоко – 300 мл
• Сливочное масло – 180 г
• Сахар – 180 г
• Сухие дрожжи – 8 г (или 24 г живых дрожжей)
• Соль – 1/2 ч.л.
• Сухофрукты (изюм) – 150 г
• Апельсин (цедра) – 1 шт.
• Ванильный сахар – 1 ч.л.
• Апельсиновый фреш – 120 мл
• Крепкий алкоголь (бренди, ром, виски) – 50 г
Для меренги:
• Яичные белки – 100 г
• Сахарная пудра – 100 г
• Сахар – 100 г
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Чтобы приготовить меренгу, белки смешиваем с сахаром, ставим на водяную баню и перемешиваем до растворения сахара. Взбиваем меренгу миксером сначала на медленной скорости, постепенно увеличивая ее и добавляя пудру.
Сухофрукты заливаем апельсиновым фрешем и крепким алкоголем, ставим на огонь, даем закипеть и провариваем.
Для опары в теплое молоко высыпаем дрожжи и сахар, перемешиваем и ставим в теплое место на 7-10 минут.
В отдельной миске в пышную светлую массу взбиваем желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавляем размягченное сливочное масло, цедру апельсина и хорошо взбиваем. Сюда же добавляем подошедшую опару и перемешиваем.
Постепенно вводим просеянную муку и замешиваем лопаткой тесто, как густая сметана. Накрываем и ставим в теплое место на 40-60 минут до увеличения в два раза. Затем добавляем сухофрукты, перемешиваем, накрываем плёнкой и ставим в тепло еще на 30-40 минут.
Готовое тесто нужно разложить в формы, смазанные растительным маслом (форму заполняем тестом на 1/3), и оставляем в тепле на 1 час. Ставим паски в разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут, затем убавляем температуру до 160 и выпекаем еще 15 минут. Чтобы не подгорел верх, после 20 минут можно накрыть паски фольгой. Готовность проверяем зубочисткой.
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