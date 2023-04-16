Андрій Хливнюк – відомий український музикант, який також є лідером гурту "Бумбокс". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення зірка пішов у військкомат, вирушивши захищати Україну. Андрій встиг побути як поліцейським, так і оператором бойового дрону на фронті, а також отримав поранення.

Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Андрій поділився відео де знаходився в автомобілі. Зірка вирішила записати тренд "Скоро вже буде Паска, отже замовляйте м'яско". Але щось пішло не так і Хливнюк одразу прокашлявся, а потім їли вимовив хайпову фразу.

А до того Хливнюк подякував українцям після свого дня народження.

"А ще, сказати спасибі! Рідні мої, душевні та чутливі люди, дякую вам за те, що живий, що підрозділ наш забезпечений усім необхідним і, без перебільшень, може вважатися тепер професійним у своїй справі! Наша мета – вільна та незалежна, демократична Європейська країна для наших дітей", - написав Андрій на подяку.

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