Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант, который также является лидером группы "Бумбокс". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда пошел в военкомат, отправившись защищать Украину. Андрей успел побыть как полицейским, так и оператором боевого дрона на фронте, а также получил ранение.
Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Андрей поделился видео, где находился в автомобиле. Звезда решил записать тренд "Скоро вже буде Паска, отже заказуйте м'яско". Но что-то пошло не так и Хлывнюк сразу прокашлялся, а потом ели произнес хайповую фразу.
А до этого Хлывнюк поблагодарил украинцев после своего дня рождения.
"А еще, сказать спасибо! Родные мои, душевные и чувствительные люди, благодарю вас за то, что живой, что подразделение наше обеспечено всем необходимым и, без преувеличений, может считаться теперь профессиональным в своем деле! Наша цель – свободная и независимая, демократическая Европейская страна для наших детей", - написал Андрей в благодарность.
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