Чоловік Катерини Кухар із "Танців зі зірками" Олександр Стоянов показав, як проводить час із сестрою, поділившись кадрами у своєму блозі.

Олександр Стоянов – відомий український танцюрист балету, який є дружиною Катерини Кухар, української прими-балерини, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримують Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення пара залишила Україну, збираючи підтримку у Європі.

Не забуває Стоянов і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Олександр опублікував фотографію з прогулянки біля водоспаду, де позував разом із сестрою Ганною.

"Моя прекрасна сестра", - написав Олександр під сторіс.

А раніше Стоянов поділився фотосетом, де був у чорно-білому. Зірка стояв на тлі багатоповерхівок, вражаючи чуттєвим чином.

"На межі з добром і злом. На межі з втомою і ще сильнішою жагою боротьби. На межі з минулим і справжнім життям. Цей, ніким небажаний досвід, еволюціонував нас з вами років на 100 в усвідомленні життя та його втрати, тому сподіваюся , що балансувати нам залишилося менше, ніж ми вже пройшли", - зазначив Олександр у публікації.

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