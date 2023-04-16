Муж Екатерины Кухар из "Танців з зірками" Александр Стоянов показал, как проводит время с сестрой, поделившись кадрами в своем блоге.

Александр Стоянов - известный украинский танцор балета, который является женой Екатерины Кухар, украинской примы-балерины имеющей звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звездная пара, как и другие знаменитости, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения пара покинула Украину, собирая поддержку в Европе.

Не забывает Стоянов и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Александр опубликовал фотографию с прогулки у водопада, где позировал вместе со своей сестрой Анной.

"Моя прекрасная сестра", - написал Александр под сторис.

А до этого Стоянов поделился фотосетом, где был в черно-белом. Звезда стоял на фоне многоэтажек, впечатляя чувственным образом.

"На грани с добром и злом. На грани с усталостью и еще более сильной жаждой борьбы. На грани с прошлой и настоящей жизнью. Этот, никем нежелательный опыт, эволюционировал нас с вами лет на 100 в осознании жизни и ее потери, поэтому, надеюсь, что балансировать нам осталось меньше, чем уже мы прошли", - отметил Александр в публикации.

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