Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - успешная украинская прима-балерина, которая также судит проект "Танців з зірками". Звезда долгое время уже находится в Европе, где занимается продвижением балета. Не забывает Кухар и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем возвращении на сцену после длительной паузы.

"Я обещала выйти на сцену весной.

И этот день настал! Мы с командой очень много работали, чтобы первая партия после столь долгого перерыва была символической и знаковой для украинского балета. Поэтому, 30 апреля на сцене американского театра впервые за время Независимости Украины — раздастся Михаил Скорульский и оживет история Мавки и Лукаша", - написала Екатерина в своей публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Мечтаю увидеть вас на сцене парижской оперы";

"Очень приятная новость! Это самый реальный вклад в развитие украинского балета!";

"Может, получится чуть южнее выступить, в Северной Калифорнии? У нас большая диаспора, набралось бы много желающих на спектакль";

"Очень круто! Такая поэтическая и тонко чувствующая нация как наша может немало дать для этого прекрасного искусства".

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