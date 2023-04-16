Оля Полякова показала, як можна зробити масаж обличчя самої себе. Зірка опублікувала ці кадри у своєму блозі Інстаграм.
"Самомасаж в поїзді!!!! 20 хвилин! Ловіть))) Багато хто пише мені, що можна виглядати круто тільки коли є багато грошей! Повірте, якщо ви будете цей масаж робити хоча б через день, через 2 місяці вас не впізнають сусіди, і почнуть липнути друзі вашого сина", - заявила Оля у публікації до відео, де продемонструвала всю процедуру.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"А я собі зберегла ще нарізку з дорослих дівчат, дякую!";
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"Підкажіть, будь ласка, що ви використовуєте для зволоження під час масажу?";
"Олю, я закохалася в цей масаж з випуску дорослих дівчат, де Ви його показували..тепер роблю кожен день..підтягує бігом. Дякую Вам. Ви просто гармата-кайфуша для мене";
"Дякую, зберегла. Дякую за нагадування, що в будь-якій ситуації можна робити щось для себе".
Варто зазначити, Оля Полякова – успішна українська співачка. Зірка активно гастролює, а після повномасштабного вторгнення почала перекладати свої пісні українською мовою та збирає гроші на благодійних концертах.
Нагадаємо, Полякова показала молодшу дочку, що підросла, насмішивши українців
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