Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 11-летнюю Алису и 18-летнюю Машу. Старшая дочь уже пошла по стопам мамы и стала певицей, собрав молодежную панк-рок группу. А в прошлом году она отправилась на учебу в Лондон. А младшая дочь сейчас рядом с мамой и Оля решила показать в своих сторис Инстаграм Алису, поделившись видео.

"Всем привет, это моя дочь Алиса. Она очень забавная девочка. И когда она снимается у меня в видео, она подает знаки", - рассказала Оля и показала знак, которым Алиса просит, чтобы ее якобы спасли от мамы.

А после этого Полякова показала, как дочь танцует под песню, поделившись еще одним сторис.

А до этого Оля поздравила свою дочь с совершеннолетием. Звезда опубликовала ее фото, обратившись к юной красотке.

"Моя Маруся, девочка, сегодня ты взрослая! Все детство ты слышала фразу исполнится 18, можешь делать все, что хочешь, а пока….. сегодня этот день настал! Можешь делать все что угодно, мечтать, достигать, любить, лететь, быть страстной и вдохновенной, импульсивной, действенной какой угодно, главное будь здорова моя девочка, пусть тебя оберегает вселенная, а ты спасибо ему и проси что угодно, он дает, мечтай смело , масштабно, нескромно!", - написала Оля.

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