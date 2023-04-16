Певица Оля Полякова показала, как сделать себе массаж, поделившись кадрами в своем блоге.

Оля Полякова показала, как можно сделать массаж лица самой себе. Звезда опубликовала эти кадры в своем блоге Инстаграм.

"Самомассаж в поезде!!!! 20 минут! Ловите))) Многие пишет мне, что можно выглядеть круто только когда есть много денег! Поверьте, если вы будете этот массаж делать хотя бы через день, через 2 месяца вас не узнают соседи, и начнут липнуть друзья вашего сына", - заявила Оля в публикации к видео, где продемонстрировала всю процедуру.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"А я себе сохранила еще нарезку из взрослых девушек, спасибо!";

"Подскажите, пожалуйста, что вы используете для увлажнения во время массажа?";

"Оля, я влюбилась в этот массаж по выпуску взрослых девушек, где Вы его показывали..теперь делаю каждый день..подтягивает бегом. Благодарю Вас. Вы просто пушка-кайфуша для меня";

"Спасибо, сохранила. Спасибо за напоминание, что в любой ситуации можно делать что-то для себя".

Стоит отметить, Оля Полякова - успешная украинская певица. Звезда активно гастролирует, а после полномасштабного вторжения начала переводить свои песни на украинский язык и собирает деньги на благотворительных концертах.

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