Украинская певица Оля Полякова ошеломила не только ярким образом, а также поразила сильными словами.

Украинская певица Оля Полякова весь 2022 год занималась волонтерством, давала благотворительные конерты и писала песни. Но весь год никаких видеоклипов на свои новые композиции артистка не снимала. Артистка решилась на съемку и представила зрителям клип на знаковую песню "Танцюю, як в останній раз".

Оля Полякова рассказала, что песня "Танцюю, як в останній раз" рассказывает историю почти каждой женщины, которая оказалась на распутье и переживает очень сложный период в личной жизни. Новая песня стала исповедью сильной женщины, которая выплескивает всю свою боль в танце.

Автором новой женской лирики Поляковой выступила Оля Бажана. Режиссерами видео выступили Дмитрий Шмурак. Вместеуже они создавали и другие хиты артистки. Например, "Королева ночи", "Эй, Секундочку", "Ночная Жрица" и "Бывший". Кроме того, фэшн-фотограф Соня Плакидюк также учавствовала в создании новой видеоработы.

Оля Полякова появилась в кадре в очень откровенном платье без белья. Пользователи сети оценили настолько откровенный образ звезды и также похвалили саму работу знаменитости:

"И кто скажет, что этой женщине за 40. Максимум 25!!! Все удивляются Джей Ло, но Джей Ло тихонько отдыхает в сторонке по сравнению с Олей!", "Красивая и умная и очень искренняя", "Оля, ну не знаю) Я смотрела видео пока без звука - мне понравилось", "Песня хороша, но вы лучше".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.