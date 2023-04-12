Певица Оля Полякова решила пооткровенничать о муже, который намного старше ее.

Так, Оля Полякова в беседе со звездой «МастерШеф» и своим соведущим Владом Мицкевичем рассказала, что она у него не первая жена.

Напомним, с недавних пор Полякова и Мицкевич ведут кулинарную программу «Він готує, вона керує».

«Так ты его вторая жена?», - уточнил Мицкевич на видео, которое певица опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«Я у него четвертая жена», - ответила Оля Полякова, заметно удивив Мицкевича.

Артистка шутит, что он «потренировался, дорос и теперь идеальный муж».

При этом Полякова уверена, что этот брак для ее супруга станет последним.

«Я всегда шучу, что из этого брака он выйдет только вперед ногами».

Отметим, что на момент свадьбы Поляковой было всего 23 года. Разница в овзрасте между певицей и ее мужем – бизнесменом Вадимом Буряковским 16 лет.

При этом мужчину отговаривали от свадьбы с молодой певицей, уверяя, что она его бросит. Но он был по уши влюблен.

«У него тоже были крылья. 23-летняя девушка, в которую он просто влюбился. Ему было все равно, пусть она его разденет, пусть она его обанкротит, пусть она отнимет все, но даст ему то счастье, которое он испытывал», - рассказывала Полякова.

Напомним, звезда "МастерШеф" Мицкевич ранее признавался, как ему теперь работать с Поляковой.

Также сообщалось, что Мицкевич обратился к украинцам.

Кроме того, Politeka.net писала, кто из участников "МастерШеф" стал известным, кроме Евгения Клопотенко.