Ілона Гвоздєва вирішила продемонструвати несподіване рішення для фарбування яєць. Зірка опублікувала свій експеримент в Інстаграм, де активно ділиться не лише танцями, а й кадрами з особистого життя.
"Перевіряю новий рецепт фарбування яєць у вині", - написала Ілона і показала, як відкриває пляшку вина. Після цього зірка налила вино у каструлю з яйцями, а потім закип'ятила воду. Цікаво, що даний спосіб з'явився в мережі нещодавно і передбачається, що після цього яйця блищатимуть.
Варто зазначити, Ілона Гвоздєва – успішна українська танцівниця та хореограф, яка прославилася завдяки шоу "Танцюють всі". Після цього артистка також перемагала на "Танцях із зірками", а після цього хотіла стати суддею проекту, але здобула шквал критики від фанатів, коли була запрошеною суддею. У результаті Ілону покликали бути хореографом проекту "Танці зі зірками" у Грузії. Як зізнавалася Ілона, там набагато краще за шоу, адже учасники отримують квартири, а в українській версії такого немає. А нещодавно зірка привітала українців із Чистим четвергом.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
НП в українському порту: затонуло судно, кадри з місця події
"Царство Небесне Наталочці!": обірвалося життя знаменитої української акторки
"Молимося": українка повідомила про захоплення заручників, люди у відчаї
Оголошено червоний рівень небезпеки: стихійне лихо загрожує не лише Київщині, які території під загрозою
"Вітаю всіх нас із чистим четвергом! Нехай наші серця, думки і тіло звільниться від усілякої нечисті, добро і світло висвітлює наші шляхи. Нехай Бог оберігає нашу країну і наближає нас до Перемоги. Дякую ВСУ за шкірою новий день, за життя! Слава Героям ", - написала зірка.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" у розкішному образі показала, як блискуче блискучала на світській вечірці.
А ще Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" після шквалу хейту поділилася кадрами із сином
Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" розбурхала заявою про новий сезон проекту