Ілона Гвоздєва вирішила продемонструвати несподіване рішення для фарбування яєць. Зірка опублікувала свій експеримент в Інстаграм, де активно ділиться не лише танцями, а й кадрами з особистого життя.

"Перевіряю новий рецепт фарбування яєць у вині", - написала Ілона і показала, як відкриває пляшку вина. Після цього зірка налила вино у каструлю з яйцями, а потім закип'ятила воду. Цікаво, що даний спосіб з'явився в мережі нещодавно і передбачається, що після цього яйця блищатимуть.

Варто зазначити, Ілона Гвоздєва – успішна українська танцівниця та хореограф, яка прославилася завдяки шоу "Танцюють всі". Після цього артистка також перемагала на "Танцях із зірками", а після цього хотіла стати суддею проекту, але здобула шквал критики від фанатів, коли була запрошеною суддею. У результаті Ілону покликали бути хореографом проекту "Танці зі зірками" у Грузії. Як зізнавалася Ілона, там набагато краще за шоу, адже учасники отримують квартири, а в українській версії такого немає. А нещодавно зірка привітала українців із Чистим четвергом.

"Вітаю всіх нас із чистим четвергом! Нехай наші серця, думки і тіло звільниться від усілякої нечисті, добро і світло висвітлює наші шляхи. Нехай Бог оберігає нашу країну і наближає нас до Перемоги. Дякую ВСУ за шкірою новий день, за життя! Слава Героям ", - написала зірка.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" у розкішному образі показала, як блискуче блискучала на світській вечірці.

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