Илона Гвоздева решила продемонстрировать неожиданное решение для покраски яиц. Звезда опубликовала свой эксперимент в Инстаграм, где активно делится не только танцами, но и кадрами из личной жизни.

"Проверяю новый рецепт покраски яиц в вине", - написала Илона и показала, как открывает бутылку вина. После этого звезда налила вино в кастрюлю с яйцами, а после закипятила воду. Интересно, что данный способ появился в сети недавно и предполагается, что яйца после этого будут блестеть.

Стоит отметить, Илона Гвоздева - успешная украинская танцовщица и хореограф, которая прославилась благодаря шоу "Танцюють всі". После этого артистка также побеждала на "Танцях з зірками", а после этого хотела стать судьей проекта, но получила шквал критики от фанатов, когда была приглашенной судьей. В итоге Илону позвали быть хореографом проекта "Танці з зірками" в Грузии. Как признавалась Илона, там намного лучше шоу, ведь участники получают квартиры, а в украинской версии такого нет. А недавно звезда поздравила украинцев с Чистым четвергом.

"Поздравляю всех нас с чистым четвергом! Пусть наши сердца, мысли и тело освободится от всяческой нечисти, добро и свет освещает наши пути. Пусть Бог оберегает нашу страну и приближает нас к Победе. Спасибо ВСУ за кожей новый день, за жизнь! Слава Героям", - написала звезда.

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