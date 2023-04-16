Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який з початку війни залишається в Україні, хоча має трьох неповнолітніх дітей і міг би спокійно виїхати за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу ведучий поділився святковим сімейним фото із дружиною та синами.

Як видно, Григорій, його дружина Христина та їх троє дітей кумедно вишикувалися біля церкви по зростанню – від найвищого до найнижчого. Перед ними також за розміром виставлені святкові кошики – у кожного свій. Судячи з геолокації, телеведучий із родиною поїхали з Києва до Івано-Франківська і вже там ходили святити пасочки.

У підписі до публікації Решетник написав: "Вітаємо вас з Великоднем! Нехай цей рік подарує всім українцям перемогу, згоду, мир та щастя! З любов'ю, Reshetnik Family". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена:

"Які гарні".

"Зі світлим святом, ви прекрасна сім'я, світу нам усім!".

"Як гарно! Мирних свят!".

"Щастя, благополуччя вашій родині. Перемоги та миру нам усім".

"Чудова родина. Приклад для всіх".

"Щирі привітання".

"Веселих та мирних свят".

"Яка гарна родина".

"Яка у вас хороша сім'я! Ви неймовірні. захоплююсь вами!".

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