Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который с начала войны остается в Украине, хотя имеет трех несовершеннолетний детей и мог бы спокойно выехать за границу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так в этот раз ведущий поделился праздничным семейным фото с женой и сыновьями.

Как видно, Григорий, его жена Кристина и их трое детей забавно выстроились около церкви по росту – от самого высокого, до самого низкого. Перед ними также по размеру выставлены праздничные корзины – у каждого своя. Судя по геолокации, телеведущий с семьей уехали из Киева в Ивано-Франковск и уже там ходили святить пасочки.

В подписи к публикации Решетник написал: "Поздравляем вас с Пасхой! Пусть этот год подарит всем украинцам победу, согласие, мир и счастье! С любовью, Reshetnik Family". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена:

"Какие красивые".

"Со светлым праздником, вы прекрасная семья, мира нам всем!".

"Как красиво! Мирных праздников!".

"Счастья, благополучия вашей семье. Победы и мира нам всем".

"Великолепная семья. Пример для всех".

"Искренние поздравления".

"Веселых и мирных праздников".

"Какая хорошая семья".

"Какая у вас хорошая семья! Вы невероятны. восхищаюсь вами!".

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