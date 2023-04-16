Популярний український хореограф, шоумен та ді-джей Влад Яма , який багато сезонів сидів у журі танцювального шоу "Танців зі зірками" і судив в інших талант-шоу та телепроектах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу танцюрист, який з початку війни з сім'єю втік до Америки, поділився незвичайним фото із сумним вайбом.

Як видно, на новій фотографії Влад зображений на прогулянці у цікавій локації, він сперся на дерев'яну стіну та сумно нахилив голову. Перед камерою артист з'явився в сірих штанях і вільної білої футболки. Доповнюють образ чорні туфлі та темна кепка.

У підписі до публікації Яма загадково написав: "Все колись закінчується".

Зазначимо, раніше Влад неодноразово показував, як бере участь у благодійних заходах в Америці, на яких збирають кошти для підтримки українців та Збройних сил України.

Часто на таких вечірках хореограф виступає у ролі ведучого чи ді-джея, а також проводить благодійні аукціони. На всіх подібних вечірках артиста супроводжує його дружина Лілія.

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