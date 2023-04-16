Популярный украинский хореограф, шоумен и ди-джей Влад Яма, который много сезонов сидел в жюри танцевального шоу "Танців з зірками" и судил в других талант-шоу и телепроектах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз танцор, который с начала войны с семьей сбежал в Америку, поделился необычным фото с грустным вайбом.
Как видно, на новой фотографии Влад запечатлен на прогулке в интересной локации, он сперся на деревянную стену и печально наклонил голову. Перед камерой артист появился в подкачанных серых штанах и свободной белой футболке. Дополняют образ черные туфли и темная кепка.
В подписи к публикации Яма загадочно написал: "Все когда-то заканчивается".
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Отметим, ранее Влад не раз показывал, как принимает участие в благотворительных мероприятиях в Америке, на которых собирают средства для поддержки украинцев и Вооруженных сил Украины.
Часто на таких вечеринках хореограф выступает в роли ведущего или ди-джея, а также он проводит благотворительные аукционы. На всех подобных вечеринках артиста сопровождает его супруга Лилия.
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