Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Алла Мазур, яка з початку війни залишається в Україні та повернулася до проекту "ТСН. Тиждень", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото, а у підписі до нього привітала українців із великодніми святами.

Як видно, на новій фотографії Алла знята на прогулянці, вона стоїть у гарній локації з квітучими сакурами на фоні. Перед камерою телезірка з'явилася у затишній світлій курточці, під якою видно чорну водолазку. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Мазур написала: "Час надій… Час народження - і відродження! Воскресає сама природа - і нагадує нам, що світло - завжди перемагає темряву. А правда - переможе зло. Тому неодмінно - переможемо і ми: з вірою і любов‘ю. Зі світлим святом Воскресіння, друзі! Бережіть себе - і своїх. Пам’ятайте про тих, хто на Небі. І віримо: Христос воскрес - воскресне Україна! Побачимося сьогодні о 20.00 в ТСН-тижні у марафоні Єдині новини. До зустрічі!".

Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Відроджуйтеся! Все у наших і ваших руках! Ви голос нації!"

"Христос Воскрес. Миру вам та здоров'я".

"Христос воскрес! Віримо в Бога і ЗСУ! Тримаємося!".

"Христос воскрес. Хай буде скоріше перемога! Зі святом!".

"Христос Воскрес! Дякую за вашу працю. Мир усім".

"Взаємно! Мирного неба над головою та сімейного благополуччя! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Україна непереможна!".

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