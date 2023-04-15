Популярна українська співачка Jerry Heil (Яна Шамаєва), яка брала участь у Нацвідборі на Євробачення-2023 і посіла третє місце, а кілька місяців тому прямо на концерті впала в оркестрову яму та поламала ребро, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милими фото та розповіла про успіх своєї музики за останній рік.

Як виявилося, цілих чотири пісні Jerry Heil увійшли до списку 100 найкращих пісень за версією премії YUNA, а ще три дуетні композиції були номіновані. За словами Яни, за минулий рік вона зробила багато музики і їй дуже приємно, що ця музика знайшла відгук у серцях фанатів.

"Моя найкраща нагорода — бачити, скільки людей розділяють зі мною одні принципи, коли слухають мою музику, коли скачують її на стрімінгових платформах замість того, щоб скачати безкоштовно десь. Ось такі люди — моя зграя! І я відчуваю свою справжню цінність, коли даю вам нову музику! Але ось такі номінації — вони неймовірно важливі. Вони дають мені знати, що я на правильному шляху, що ви мене дійсно слухаєте, що ви теж вболіваєте за майбутнє жінок в українському шоу-бізнесі і так само сильно, як і я, хочете, щоб українська музика посіла своє почесне місце серед музики світової! Ми на шляху туди! Дякую, що даєте мені для цього сили!", - поділилася емоціями Jerry Heil.

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