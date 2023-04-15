Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому танцює та пронизливу виконує українську пісню з нового альбому.

Схоже, це відео було знято на концерті Світлани, чи це були зйомки кліпу. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній яскравий жовтий костюм із короткими шортами та подовженим піджаком, під яким короткий чорний топ. Її волосся розпущене і розпатлане активними рухами, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала: "Альбом "Made In U" - #1 в Україні вже рівно три тижні! Дякую вам". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Світлана навіть українською мовою звучить круто".

"Мені дуже подобається українська мова, слухатиму із задоволенням. Привіт із Казахстану!".

"Світлано, коли буде тур Україною?".

"Чекаю на ваш концерт з нетерпінням".

"Світлано, як Вам іде наша українська мова".

"Чудово! Світлана українською звучить неймовірно!".

"Ми вами пишаємося і любимо вас".

"Не співайте російською. Ви прекрасна рідною мовою".

"Ви заслуговуєте на весь успіх світу!".

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