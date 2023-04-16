Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Алла Мазур, которая с начала войны остается в Украине и вернулась к проекту "ТСН. Тиждень", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото, а в подписи к нему поздравила украинцев с пасхальными праздниками.

Как видно, на новой фотографии Алла запечатлена на прогулке в Киеве, она стоит в красивой локации с цветущими сакурами на фоне. Перед камерой телезвезда пояивлась в уютной светлой курточке, под которой видно черную водолазку. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Мазур написала: "Время надежд… Время рождения – и возрождения! Воскресает сама природа – и напоминает нам, что свет – всегда побеждает тьму. А правда – победит зло. Поэтому непременно – победим и мы: с верой и любовью. Со светлым праздником Воскресения, друзья! Берегите себя – и своих. Помните о тех, кто находится на Небе. И верим: Христос воскрес – воскреснет Украина! Увидимся сегодня в 20:00 в ТСН-неделе в марафоне Единые новости. До встречи!".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Возрождайтесь! Все в наших и ваших руках! Вы голос нации!".

"Христос Воскрес. Мира вам и здоровья".

"Христос воскрес! Верим в Бога и ВСУ! Держимся!".

"Христос воскрес. Да будет скорее победа! С праздником!".

"Христос Воскрес! Спасибо за ваш труд. Мир всем".

"Взаимно! Мирного неба над головой и семейного благополучия! Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Украина непобедима!".

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