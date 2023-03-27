Как пишет Politeka.net, Алла Мазур - известная украинская телеведущая, которая стала звездой 1+1. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алла и об Инстаграм, где в этот раз рассказала о своем отце, который умер.

"Я тогда еще не знала, что новый год – вместе встречаем в последний раз. У нас еще было столько планов на лето… И даже когда навалилась болезнь – ты не казался последствиям инсульта, я кормила тебя с ложечки и верила, что – прорвемся… Не удалось. Мы провели тебя к маме, на Небо. И все еще плачем, перебирая детские фото. Ибо остаемся вашими детьми. И очень вас любим, мамочка и папочка!", - написала Алла в публикации.

Украинцы поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Госпожа Алло, мои соболезнования, держитесь";

"Примите сочувствие, Вечная память вашему папе";

"Примите мои соболезнования. Царство небесное и вечная память Вашему Папе";

"Светлая память. Мой папа умер, как мне было 13. Неважно сколько тебе лет - родители в жизни едины!";

"Вечный отдых дай ему Господи, а свет вовек пусть ему светит! Примите искренние соболезнования!".

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