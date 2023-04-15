Володимир Остапчук показав, як готується до свята, поділившись кадрами, де готує панкейки. Ролик зірка опублікував у своєму сторісі Інстаграм, де ділиться всім цікавим.
"Мені так подобається", – написав Остапчук під кадрами, де стояв біля плити. Після цього у Володимира почали питати, як приготувати.
"Доброго дня. Дайте рецептик, будь ласка", - написала фанатка.
"Дівчатка, ловіть", - почав Остапчук.
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"Для приготування панкейків знадобиться 300 мл молока, 60 г кокосової олії, 2-3 столові ложки коричневого цукру, 2 яйця, 1,5 ложки негашеної соди, 6 столових ложок борошна та ванілін за смаком. Всі інгредієнти потрібно дуже добре перемішати до конс. ", - написав Володимир.
Варто зазначити, Володимир Остапчук – успішний український телеведучий. Зірка нещодавно відкрила своє нове шоу, продюсером якого стала його нова подружка - 22-річна Катерина Полтавська. Зірка зізнавався, що через такий юний вік він переживав, що їхні стосунки будуть стосунками батька та доньки, адже у них різниця у 16 років. Також Володимир зізнався, що був у дівчини першим чоловіком, бо сам уже двічі перебував в офіційних шлюбах.
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