На цей раз популярна співачка Тіна Кароль вирішила представити ще й відео зі своєї нової зйомки. Артистка постала в романтичному образі з синіми квітами, ніби привертаючи увагу саме до зачіски та ніжного вигляду.

Обійшлася співачка без трендового вбрання, наголосивши саме на весняній ніжності та кольорах. Це вразило раніше і Олю Полякову: "Боже, навіть не знаю, як підписати таку красу", зауважила виконавиця.

На цей раз шанувальники також не поскупилися на компліменти, як і колеги Кароль. При цьому артистка не стала розкривати, чи це зйомка є анонсом нової композиції або просто частина її фотосесії.

«Ну млинець, тепер ні щелепи, ні поцілунку; Ніжність зашкалює...; Як мені тепер говорити, що я гетеро, якщо ви так прекрасні 😍; Ніжно😍; Слова зникають 💔; Ну, якщо фото такі неймовірні, то я навіть не уявляю, що там буде нова пісня🤩;

Як наречена у передчутті щастя. Скільки ніжності... 🌸; Сподіваємося, що це невелика частина нового кліпу 😉🤍; Люблю цю пісню» - пишуть у мережі.

Тіна Кароль вважає, що ми живемо у дуже складний час, коли ми маємо боротися за свою країну, культуру та ДНК, тому вона не згодна відмовлятися від свого репертуару та виконувати українською мовою свої хіти, оскільки це один із її кроків у цій інформаційній війну.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.