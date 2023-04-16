В этот раз популярная певица Тина Кароль решила представить еще и видео со своей новой съемки. Артистка предстала в романтичном образе с синими цветами, как бы привлекая внимание именно к прическе и нежному виду.

Обошлась певица без трендовых нарядов, сделав акцент именно на весенней нежности и цветах. Это впечатлило ранее и Олю Полякову: "Боже, даже не знаю, как подписать такую красоту", подметила исполнительница.

В этот раз поклонники также не поскупились на комплименты, как и коллеги Кароль. При этом артистка не стала раскрывать, является ли данная съемка анонсом новой композиции или просто часть ее фотосессии.

«Ну блин, теперь ни челюсти, ни поцелуя; Нежность зашкаливает...; Как мне теперь говорить что я гетеро, если вы так прекрасны 😍; Нежно😍; Слова исчезают💔; Ну если фото такие невероятные, то я даже не представляю, что там будет новая песня🤩;

Как невеста в предвкушении счастья. Сколько нежности...🌸; Надеемся, что это небольшая часть нового клипа😉🤍; Обожаю эту песню» - пишут в сети.

Тина Кароль считает, что мы живем в очень сложное время, когда мы должны бороться за свою страну, культуру и ДНК, поэтому она не согласна отказываться от своего репертуара и исполнять на украинском языке свои хиты, так как это один из ее шагов в этой информационной войне.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.