Співачка Настя Каменських зізналася у недавньому інтерв'ю "Неймовірна правда про зірок", що вона не зовсім задоволена своїм зовнішнім виглядом у цей час. Останнім часом вона трохи погладшала, і вона хотіла б повернутися у форму (щоб подивитися всі інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Проте, замість того, щоб наражати себе на суворі дієти, артистка зосередилася на своєму ментальному здоров'ї.

Вона наголосила, що її чоловік любить її такою, якою вона є, і це для неї дуже важливо. Вона також зазначила, що любить себе і перебуває у гармонії із собою, що є найголовнішим. В даний час вона зосереджена на своїй реабілітації, яка включає медитацію і йогу, щоб відновитися.

"Зараз у мене повністю йде реабілітація. У мене більший такий процес – медитація, йога, відновлюю себе", - додала Каменських.

Раніше артиска вирішила помітити, що і після хвороби намагається займатися собою:

«Я нарешті поступово відновлюю свій спортивний режим» – ділиться Каменських. Вона також розповіла нещодавно, що курс її лікування незакінчений – проблеми зі зв'язками ще є, але це не заважає їй зайнятися певними тренуваннями для покращення фігури.

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