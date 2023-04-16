Співачка Софія Ротару, Національна легенда України, вийшла на зв'язок після довгої відсутності та звернулася до українців.

Софія Ротару після свого чергового зникнення активізувалася у соціальних мережах. Зірка опублікувала нове звернення до українців у сторіс Інстаграм.

"Кохання вам, надії та віри. Христос Воскрес!", - написала артистка, вітаючи українців зі світлим святом Великодня.

Варто зазначити, що Софія Ротару - легендарна українська співачка, якій зараз 75 років. Зірка має багато звання, а кілька років отримала ще одне – Національна легенда України. Артистка не так часто використовує свій блог в Інстаграм, воліючи там повідомляти лише про дуже важливі події чи вітати українців із найбільшими святами. Ротару, як і інші зірки, також підтримала боротьбу за незалежність України.

"Незалежність і Свобода коштує дорого - це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на частини! Я в Києві!", - повідомляла зірка через кілька днів після вторгнення.

А після цього практично одразу затримали її сини Руслана та онука Анатолія при спробі перетнути українсько-молдавський кордон. Після цього зіркове сімейство зазнало масштабної критики від українців.

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