Ганна Саліванчук рідко показує свого чоловіка, продюсера "Квартал 95", а нині народного депутата Олександра Божкова, бо він не любить світитися в соцмережах, але вона регулярно влаштовує фотосесії зі старшим сином та публікує яскраві кадри на своїй сторінці в Instagram. Цього разу акторка похвалилася результатами нової зйомки з Глібом і привітала українців із Великоднем.

"Мої дорогі друзі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Сьогодні найбільше православне церковне свято – Великдень! Це одне з моїх найулюбленіших свят. Але вже другий Великдень все відчувається інакше. Зараз кожен українець молиться частіше, ніж раніше. Зараз кожен українець молиться про одне – про перемогу добра над злом, про перемогу України!", — пише зірка.

Акторка також потужно нагадала, завдяки кому ми можемо святкувати разом зі своїми родинами.

"Колись давно, близько 2000 років тому, Ісус помер за кожного з нас за нашу свободу від гріха. Зараз свою жертву приносять багато тисяч наших військових , щоб ми могли бути ВІЛЬНИМИ, але вже не від гріха, а від росії. Давайте пам’ятати кожен день про жертву, яку приніс Бог, відавши свого сина за нас. А також пам’ятати і про тих, хто помер за нашу свободу, за нашу землю!🙏🏻Нас хотіли розбити, зламати, але зуміли лише зміцнити та об‘єднати! ❤️", — наголосила Ганна Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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