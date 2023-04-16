На своїй сторінці в Instagram Ганна Саліванчук розповіла, як вперше в житті ходила святити паску в суботу. Компанію їй склали двоє синів — Гліб і Микита.

"Я ніколи не святила паску у суботу. Завжди ходила на нічну службу і стояла по 3 години. Притримувалась посту, і саме якщо притримуєшся посту логічно йти на службу і зранку починати їсти смаколики які не дозволяєш собі 40 днів. Але війна внесла корективи і змінила традиції🙏🏻 Посту в їжі я не притримуюсь, але посчучь в іншому🙏🏻 бо я вважаю головне не те що в рот покладеш, а що з рота потім може вийти🙈я про погані слова, думки і вчинки🙏🏻", — пише акторка.

На відео священик бризкає водою прямо в обличчя Ганні та її синам, тому не обійшлося без порівняння з вірусним відео Лесі Нікітюк:

"згадала Лесю Нікітюк в 2019😂 Вітаю з Великоднем! ❤️";

"Прямо в лице красава😅 Це традиція здається😂".

"Бажаю добра, процвітання та всіх благ. Нехай у душі панує тепло та спокій, над головою буде мирне небо, а поряд — рідні та друзі. Нехай благословенне свято принесе у вашу родину розуміння, гармонію та радість. Нехай усі сумніви, жалі та образи залишать вас назавжди, а залишиться лише щастя та любов!", — привітала Ганна Саліванчук українців.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук запропонувала рецепт улюбленої страви своїх синів.

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