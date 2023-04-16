Українська шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", показала себе з дочкою та звернулася до українців.

Суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська звернулася до українців у світле свято Великодня. Зірка опублікувала у своєму Інстаграмі фотографію з дочкою, де була в батьківському будинку.

"Христос Воскрес. Воістину Воскрес. З безумовною вірою та любов'ю продовжуємо боротьбу за себе! Сьогоднішня молитва, як і вчорашня, як і щоденна – за Україну, за людей", - написала Ольга у публікації.

"Воістину Воскрес!", - написав суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський у відповідь.

Фанати, включаючи Ектора Хіменес-Браво, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Воістину воскрес! Життя переможе, Україна відродиться!";

"Воістину Воскрес, дай Бог нам світу !!!";

"Зі святом Вас!! Чомусь у вас смуток в очах".

Варто зазначити, що Ольга Мартиновська - успішна українська шеф-кухаря, яка працює у Франції. Зірка також судить проект "Майстер Шеф" разом із Ектором Хіменес-Браво та Володимиром Ярославським. А після зйомок останнього сезону поїхала до Ніцци, куди її запросили працювати разом із дитиною. При цьому шеф-кухар встигла поскаржитися, що за два місяці не може знайти собі житло там.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" дала українцям цікавий рецепт паски у французькому стилі.

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська та Ярославський влаштували побачення прямо на "МайстерШеф"

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відверто про біду, яка її переслідує у Франції.