Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская обратилась к украинцам в светлый праздник Пасхи. Звезда опубликовала в своем Инстаграм фотографию с дочерью, где была в родительском доме.
"Христос Воскрес. Воистину Воскрес. С безусловной верой и любовью продолжаем борьбу за себя! Сегодняшняя молитва, как и вчерашняя, как и ежедневная – за Украину, за людей", - написала Ольга в публикации.
"Воистину Воскрес!", - написал судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в ответ.
Фанаты, включая Эктора Хименес-Браво, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Воистину воскрес! Жизнь победит, Украина возродится!";
"Воистину Воскрес, дай Бог нам мира!!!";
"С праздником Вас!! Почему-то у вас грусть в глазах".
Стоит отметить, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-поварка, которая работает во Франции. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. А после съемок последнего сезона уехала в Ниццу, куда ее пригласили работать, вместе с ребенком. При этом шеф-повар успела пожаловаться, что за два месяца никак не может найти себе жилье там.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" дала украинцам интересный рецепт паски во французском стиле
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский устроили свидание прямо на "МастерШеф"
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о беде, которая ее преследует во Франции