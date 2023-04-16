Украинская шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", показала себя с дочерью и обратилась к украинцам.

Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская обратилась к украинцам в светлый праздник Пасхи. Звезда опубликовала в своем Инстаграм фотографию с дочерью, где была в родительском доме.

"Христос Воскрес. Воистину Воскрес. С безусловной верой и любовью продолжаем борьбу за себя! Сегодняшняя молитва, как и вчерашняя, как и ежедневная – за Украину, за людей", - написала Ольга в публикации.

"Воистину Воскрес!", - написал судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский в ответ.

Фанаты, включая Эктора Хименес-Браво, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Воистину воскрес! Жизнь победит, Украина возродится!";

"Воистину Воскрес, дай Бог нам мира!!!";

"С праздником Вас!! Почему-то у вас грусть в глазах".

Стоит отметить, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-поварка, которая работает во Франции. Звезда также судит проект "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. А после съемок последнего сезона уехала в Ниццу, куда ее пригласили работать, вместе с ребенком. При этом шеф-повар успела пожаловаться, что за два месяца никак не может найти себе жилье там.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" дала украинцам интересный рецепт паски во французском стиле

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская и Ярославский устроили свидание прямо на "МастерШеф"

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о беде, которая ее преследует во Франции