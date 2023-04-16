На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна поділилася думкою про те, що повномасштабна війна стерла "циклічність" між добрим та поганим.

"В один день ти можеш вмерти всередині від новин про загибель невинних дітей та водночас наповнитися щастям, коли в дверях повертається ключ, і на порозі стоїть сюрпризом твій чоловік.. Ти можеш вибухнути сльозами, що втома довела тебе до такого розфокусу, що стоячи в потязі з мамою, дитиною та собакою, ти освідомлюєш, що взяла квитики на іншу дату, … але в цей момент майже кожна жінка з такими ж дітьми, мамами, собаками готова посунутися та віддати тобі своє місце…", — пише ведуча.

Зірка розповіла, що зустрічала Великдень у травмпункті із сином, який отримав сильний опік. Але в той момент подруги привозили їй паски, знаходили лікарів, а мама готувала її улюблені курячі котлетки з пюрешкою, щоб вона посміхнулася.

"Добре чи Погане? Ці два явища йдуть більше року рука об руку. І тільки ми самі маємо обирати, на яке з них звертати увагу, що впускати в себе, і як дозволяти їм впливати на наше життя. Я обираю Світло. Навіть війні я колись буду вдячна за те, що привела в моє життя таку кількість абсолютно світлих та великих людей, яких я не зустріла б за всі роки. Бажаю кожному з вас триматися за Світло, за Життя, адже воно завжди перемагає темряву… Вмійте розбудити любов в собі! Вона зцілює", — наголосила Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.