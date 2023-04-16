Маша Єфросиніна поділилася селфі зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, якого, певне, відпустили на Великдень до сім'ї. Опублікувала фотографію телеведуча у своєму блозі Інстаграм, де активно веде сторінку.

"Плакати за тим, що раніше здавалося буденним. А сьогодні стало для мене семиденним щастям", - написала Маша на сторіс, де позувала разом із чоловіком у ліфті, а поряд був ще й син. Після цього зірка вирішила розповісти чим займалася останні кілька тижнів.

"За останні три тижні ми з командами всіх моїх напрямків діяльності попрацювали на славу. Знято тонни контенту, напрацьовано плани щодо Фонду, записано пісню та знятий кліп. Я навіть встигла дати інтерв'ю голлівудському мегавідомому режисеру... І купу-купа всього, що нагадало мені про моє неймовірно мирне життя. Хоча ні, все ж таки це відбувається під час повномасштабного вторгнення, тому ж - це сьогоднішнє життя і воно триває! І щоб ви в цьому не сумнівалися, далі слухайте історію з рубрики баланс", - написала знаменитість, розповівши історію.

А до цього Маша привітала чоловіка із днем ​​народження, який воює на фронті.

"З днем ​​народження, мій Тимуре!

Тепер я знаю, як це – панічно боятися і пишатися одночасно…", - написала Єфросиніна та опублікувала його старе фото та у військовій формі.

Нагадаємо, Єфросиніна розкрила, як світ допомагає кремлівським артистам отримувати мільярди

А ще Politeka писала, що Єфросиніна оригінально висміяла історію росіян, які знову зганьбили себе.

Також Politeka повідомляла, що схудла Єфросиніна зважилася показати себе без усіх фільтрів та косметики.