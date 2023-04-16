На своей странице в Instagram Мария Ефросинина поделилась мыслью о том, что полномасштабная война стерла "цикличность" между хорошим и плохим.

"В один день ты можешь умереть внутри от новостей о гибели невинных детей и в то же время наполниться счастьем, когда в дверях поворачивается ключ, и на пороге стоит сюрпризом твой муж. Ты можешь взорваться слезами, что усталость довела тебя до такого расфокуса, что стоя в поезде с мамой, ребенком и собакой, ты осознаешь, что взяла билеты на другую дату, но в этот момент почти каждая женщина с такими же детьми, мамами, собаками готова подвинуться и отдать тебе свое место…", — пишет ведущая.

Звезда рассказала, что встречала Пасху в травмпункте с сыном, получившим сильный ожог. Но в тот момент подруги привозили ей паски, находили врачей, а мама готовила ее любимые куриные котлетки с пюрешкой, чтобы она улыбнулась.

"Хорошее или плохое? Эти два явления идут больше года рука об руку. И только мы сами должны выбирать, на какое из них обращать внимание, что впускать в себя, и как позволять им влиять на нашу жизнь. Я выбираю Свет. Даже войне я когда-нибудь буду благодарна за то, что привела в мою жизнь такое количество совершенно светлых и великих людей, которых я не встретила бы за все годы… Желаю каждому из вас держаться за Свет, за Жизнь, ведь он всегда побеждает тьму… Умейте разбудить любовь в себе ! Она исцеляет", — подчеркнула Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина призналась, почему не может часто общаться с Поляковой.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.