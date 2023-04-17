Маша Єфросиніна подякувала від імені сина українців за побажання одужувати. Зірка опублікувала кадри з Олександром у сторіс Інстаграм, де часто ділиться новим контентом.

"Саша просив усім передати подяку за таку кількість побажань одужання! Також він швидко освоїв уміння намотувати маму на лікоть з приводу всієї заборонки. І дуже радий, що мама тепер з ним 24/7", - написала Єфросиніна і показала Олександра.

«Смачно тобі, зайчику? Але іноді, бачиш, щось у цьому є, у цих стражданнях. б того не відбувалося з нами. Смачність? Не злипнеться?", - сказала у відео Маша, звертаючись до сина з травмою ноги.

А до цього Єфросиніна розповіла, як саме травмувався Олександр. Як виявилось, все сталося у поїзді. Зірка спочатку переплутала дати квитка і тому залишилася без місця у поїзді. Але інші українки підтримали зіркове сімейство та запропонували свої місця. Але після цього сталося найсумніше, адже коли Маша замовила каву, вона розлила напій на ногу свого сина Сашка. Після цього довелося їхати до лікарні, де йому надали допомогу.

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