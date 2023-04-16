Маша Ефросинина поделилась селфи со своим супругом Тимуром Хромаевым, которого, видимо, отпустили на Пасху к семье. Опубликовала фотографию телеведущая в своем блоге Инстаграм, где активно ведет страничку.
"Плакать за тем, что раньше казалось будничным. А сегодня стало для меня семидневным счастьем", - написала Маша на сторис, где позировала вместе с мужем в лифте, а рядом был еще и сын. После этого звезда решила рассказать, чем занималась последние несколько недель.
"За последние три недели мы с командами всех моих направлений деятельности поработали на славу. Снято тонны контента, наработаны планы по Фонду, записана песня и снятый клип. Я даже успела дать интервью голливудскому мегаизвестному режиссеру... И кучу-куча всего, что напомнило мне о моей невероятно мирной жизни. Хотя нет, все ж это происходит во время полномасштабного вторжения, поэтому же - это сегодняшняя жизнь и она продолжается! И чтобы вы в этом не сомневались, дальше слушайте историю из рубрики баланс", - написала знаменитость, рассказав историю.
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А до этого Маша поздравила мужа с днем рождения, который воюет на фронте.
"С днем рождения, мой Тимур!
Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно…", - написала Ефросинина и опубликовала его старое фото и в военной форме.
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