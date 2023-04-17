Маша Ефросинина поблагодарила от имени сына украинцев за пожелания выздоравливать. Звезда опубликовала кадры с Александром в сторис Инстаграм, где часто делится новым контентом.

"Саша просил всем передать благодарность за такое количество пожеланий выздоровления! Также он быстро освоил умение наматывать маму на локоть по поводу всей запрещенки. И страшно рад, что мама теперь с ним 24/7", - написала Ефросинина и показала Александра.

"Вкусно тебе, зайчик? Но иногда, видишь, что-то в этом есть, в этих страданиях. Все можно, сладкого много, без запретов, разные носки, ничего не нужно переодевать, да зайчик? Мультики целый день... Но лучше бы того не происходило с нами. Вкуснота? Не слипнется?", - сказала в видео Маша, обращаясь к сыну с травмой ноги.

А до этого Ефросинина рассказала, как именно получил травму Александр. Как оказалось, все произошло в поезде. Звезда изначально перепутала даты билета и поэтому осталась без места в поезде. Но другие украинки поддержали звездное семейство и предложили свои места. Но после этого произошло самое грустное, ведь когда Маша заказала кофе, она разлила напиток на ногу своего сына Сашу. После этого пришлось ехать в больницу, где ему оказали помощь.

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