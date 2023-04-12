В этот раз ведущая Маша Ефросинина похвалилась стильным образом в светлом косюме, дополнив лук аккуратными туфлями на каблуке, аксессуарами и ярким макияжем. Однако многие обратили внимание на поздпись звезды, ведь она назвала себя девушкой.

43-летняя артистка решила представить трендовый образ, а также написала под коротким роликом "Украинская девушка".

«Моя философия заключается в том, что нужно делать максимально всё, чтобы отсрочить необходимость в хирургии. Это питание, вода, спорт, дыхательные практики, БАДы и anti age медицина» - призналась ранее Мария.

«Надо на туфли профилактику поставить; Настоящая! Несокрушимо!; Маша, не обрезайте, пожалуйста, волосы, они у вас очень красивые!; Красавица!;

Классная 😍; Красотка невероятная😍; Маша - красотка наша🇺🇦; Какая вы красивая; появилось время любоваться» - поделились в сети.

Украинцы поспешили выразить свое мнение:

Также Ефросинина рассказала о неловком случае в эфире, который хоть и вырезали, но все равно было очень неловко:

«Этот момент вырезали. Почему? Никто не объяснит на телевидении. И почему-то я решила сесть на шпагат. Я не сажусь на шпагат. Но в тот день я на него села. И встать уже не могла» - призналась Ефросинина.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.