Марічка Падалко прибула до США, де планує взяти участь у Бостонському марафоні, який відбудеться вже 17 квітня. Зірка збирається пробігти 42 кілометри, аби зібрати для українсько-американської благодійної організації гроші, які підуть на допомогу із реабілітацією звільнених з полону українських військових.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Падалко поділилася переживаннями напередодні забігу.

"Ніч не спала через паніку, хвилювання за домом, через відповідальність, через бажання якомога більше допомогти. Це - благодійна організація, який я допомогаю збирати гроші для допомоги Україні і яку я представлятиму на марафоні, але отримання стартового номеру - це як посвячення в студенти - вже можна радіти, але поки нічого не робити… )", — розповіла ведуча.

У коментарях і просто лайками Марічку Падалко підтримали інші знаменитості, серед яких Анатолій Анатоліч, Соломія Вітвіцька, Лідія Таран, Алла Мазур, Юрій Горбунов, сценічна мама Вєрки Сердючки Інна Білокінь.

Через цю поїздку ведучій на кілька днів довелося відмовитися від своєї традиції — вже понад рік у себе в інстаграм вона щодня публікувала добірки головних новин, але п оки в неї не буде на це часу.

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