Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марина Боржемська показала святкове фото зі своїми дітьми від боксерп В'ячеслава Узелкова — сином Робертом і донькою Олівією, а також нагадала українцям про те, кому ми маємо дякувати за такі моменти.

"Кожного року ми святкуємо, робимо крашанки та писанки, готуємо або купуємо паски, освячуємо кошик в церкві. Кожного року цей день для нас дуже важливий. Але сьогодні хотіла б згадати про тих, хто не зможе відсвяткувати Великдень у колі родини, з близькими та друзями. Оскільки вони на фронті. Давайте сьогодні відправимо ще більше коштів на ЗСУ, помолимося за хлопців та дівчат, поставимо свічку в церкві за тих, хто бореться та за тих, хто боровся до кінця своїх днів і кого вже немає з нами. За те, щоб наступну Пасху кожен українець зустрічав з тими, кого любить", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Підписники в коментарях приєдналися до привітань і підтримали тренерку:

"Хай береже Боженька Україну і її захисників!🙏 Велика вдяка і пошана. Миру нам, українці!";

"Який Роберт став дорослий. Як змужнів! Щастя та здоров'я, Вам";

"Марина, як вони виросли, а Ви з ними помолодшали";

"Вітаю з Великоднем та від усього серця бажаю все лихе залишити у минулому та з новими надіями, з доброю совістю, з чистими помислами, з щирими усмішками відкрити нову сторінку у своєму житті".

Нагадаємо, раніше Марина Боржемська дала три корисних та простих рецепти салатів.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.