В этот раз на своей странице в Instagram Марина Боржемская показала праздничное фото со своими детьми от боксера Вячеслава Узелкова — сыном Робертом и дочерью Оливией, а также напомнила украинцам о том, кого мы должны благодарить за такие моменты.

"Каждый год мы празднуем, делаем пасхальные яйца и писанки, готовим или покупаем паски, освящаем корзину в церкви. Каждый год этот день для нас очень важен. Но сегодня хотела бы вспомнить о тех, кто не сможет отпраздновать Пасху в кругу семьи, с близкими и друзьями, поскольку они на фронте. Давайте сегодня отправим еще больше средств на ВСУ, помолимся за ребят, поставим свечу в церкви за тех, кто борется и за тех, кто боролся до конца своих дней и кого уже нет с нами. За то, чтобы следующую Пасху каждый украинец встречал с теми, кого любит", - отметила звезда "Зважені та щасливі".

Подписчики в комментариях присоединились к поздравлениям и поддержали тренера:

"Пусть хранит Боженька Украину и ее защитников! 🙏 Большое спасибо и уважение. Мира нам, украинцы!";

"Какой Роберт стал взрослым. Как возмужал! Счастья и здоровья, Вам";

"Марина, как они выросли, а Вы с ними помолодели";

"Поздравляю с Пасхой и от всего сердца желаю все зло оставить в прошлом и с новыми надеждами, с доброй совестью, с чистыми помыслами, с искренними улыбками открыть новую страницу в своей жизни".

Напомним, ранее Марина Боржемская дала три полезных и простых рецепта салатов.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.