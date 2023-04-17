Співачка Камалія після заяви про розлучення з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром заінтригувала новим постом.

Камалія, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла заміж за британо-пакистанського мільярдера Мохаммада Захура в 2003 році і завдяки його статкам отримала статус найбагатшої співачки України. Напередодні артистка оголосила, що після 20 років шлюбу вони з чоловіком вирішили розлучитися, але намагаються зберегти хороші стосунки заради донечок-близнючок Мірабелли та Арабелли.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія показала, як відсвяткувала Великдень разом із Захуром і доньками, натякнувши, що в родині все добре.

"Світло завжди перемагає темряву! Правда завжди перемагає брехню! Христос воскрес! Воістину воскрес!", — написала співачка під світлинами.

Шанувальники в коментарях приєдналися до привітань, підтримали зіркову родину та сподіваються, що їм вдасться вирішити свої проблеми та залишитися разом:

"Не розлучайтеся...пройдіть важкий період і знайдіть рішення";

"Ура!! Ми дуже раді, що ви разом! 🙏🏻Зі Святом!";

"Яка я рада Вас бачити разом!!!!🔥❤️Будь ласка, залишайтеся сім’єю !!🙏Єдина зіркова родина, яку я дійсно хочу бачити разом!!Ви дуже класні!🔥";

"То вже помирилися, не розлучаєтесь? Бо по фото і не скажеш, що розлучаються🤔".

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