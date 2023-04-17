Лілія Ребрик вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого, з яким познайомилася завдяки проекту "Танці з зірками", в 2011 році. Вони виховують двох донечок Діану (2012) та Поліну (2018).

Цього разу на своїй сторінці в Instagram акторка показала, як вони відсвятували Великдень, завітавши до церкви в Ясногородці під Києвом, яку було обстріляно та пошкоджено на початку повномасштабного вторгнення рф.

"Христос Воскрес! І це – найбільше свідчення перемоги життя, добра та світла! Небесної підтримки нам всім! Нехай світле воскресіння Христове наповнить наші серця любов’ю та милосердям. Нехай Великдень принесе нашій країні перемогу і процвітання. Обіймаю всім серцем🙏 і дякую нашим захисникам та захисницям за кожний день🙏", — написала ведуча під світлинами.

У коментарях допривітань долучилася акторка Ольга Сумська: "Зі святом прекрасну родину Диких Ребриків і Тодорюків!Многая літа в любові і злагоді, дорогі!❤️🌞🌿🌿🌿".

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки його минулого року не закрили. Після того вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а також шоу "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.