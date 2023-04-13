На своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик показала себе без фільтрів та відповіла на грубі коментарі під її попереднім постом, де в артистки помітили сильні синці під очима.
"«Боже, які у вас синці під очима?!». Люди, я теж людина 🫠 І синці в мене бувають, і втомлююся, і хворію іноді, і без настрою прокидаюся, і плачу ночами після відео з катуваннями, і збираю себе до купи на ранок, і діло роблю. Все, як у всіх 🤷♀️! І це нормально. НЕнормально не сприймати жінку такою, як вона є: заганяти її в якісь ілюзорні рамки краси, чекати від неї завжди ідеальної зачіски, манікюру, настрою, висміювати за зайві кіло чи навпаки — за їх нестачу, говорити про вік, втому чи синці під очима", — пише ведуча.
Зірка нагадала всім дівчатами, що треба любити себе такими, як є, адже кожна по-своєму прекрасна.
"P.S. Ну а коментаторам під вчорашнім постом розкрию маленьку таємницю — весь секрет у погано виставленому світлі. І таке у мене теж буває! 😌", — додала Лілія Ребрик.
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У коментарях і лайками артистку підтримали інші знаменитості, серед яких Світлана Тарабарова, Даша Астаф'єва, Ганна Кошмал, Ольга Сумська, Єлизавета Глінська, Віталій Козловський.
Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
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