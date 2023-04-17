Лилия Ребрик вышла замуж за хореографа Андрея Дикого, с которым познакомилась благодаря проекту "Танцы со звездами", в 2011 году. Они воспитывают двух дочерей Диану (2012) и Полину (2018).

В этот раз на своей странице в Instagram актриса показала, как они отпраздновали Пасху, посетив церковь в Ясногородке под Киевом, которая была обстреляна и повреждена в начале полномасштабного вторжения рф.

"Христос Воскрес! И это – величайшее свидетельство победы жизни, добра и света! Небесной поддержки нам всем! Пусть светлое воскресение Христово наполнит наши сердца любовью и милосердием. Пусть Пасха принесет нашей стране победу и процветание. Обнимаю всем сердцем 🙏 и спасибо защитникам и защитницам за каждый день", - написала ведущая под фотографиями.

В комментариях к поздравлениям присоединилась актриса Ольга Сумская: "С праздником прекрасную семью Диких Ребриков и Тодорюков! Много лет в любви и согласии, дорогие!❤️🌞🌿🌿🌿".

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока его в прошлом году не закрыли. После этого она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а также шоу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.