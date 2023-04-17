Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, що цього року для нього Великдень асоціювався не лише з пасками, розмальованими яйцями, сімейними вечерями та посмішками.

"Цього року Великдень викликає дещо інші асоціації, і святкувати, як раніше, важко. Великдень — це символ перемоги життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Йде 417 день нашої боротьби з ненаситним сусідом, і, можливо (в що я хочу вірити та вірю), цей день стане початком кінця. Кінця війни, смертей і страждань. Життя має перемогти смерть, а ми маємо перемогти ворога. І крапка. Саме тому бажаю всім козацької сили, духу перемоги та наснаги. Це допоможе швидше прогнати окупантів та дати змогу нашим воїнам зустрічати Великдень разом з сім'єю у своїх домівках", — наголосив шеф-кухар.

Суддя "Мастер Шеф" показав відео, як він прямо в машині грав навбитки з загадковою дівчиною. Її обличчя Хіменес-Браво не показав, а голос за допомогою спеціального ефекту змінив до невпізнання. Зірковий шеф програв, тому відразу з'їв яйце, поки в нього на колінах сиділа собачка Лупіта.

"А чого це ми змінюємо голос дівчинки? Аа?😂😂", — жартують шанувальники Ектора в коментарях.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

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