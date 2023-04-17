В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, что в этом году для него Пасха ассоциировалась не только с пасками, разрисованными яйцами, семейными ужинами и улыбками.

"В этом году Пасха вызывает несколько другие ассоциации, и праздновать, как раньше, трудно. Пасха — это символ победы жизни над смертью, добра над злом, правды над ложью. Идет 417 день нашей борьбы с ненасытным соседом, и, возможно (во что я хочу верить и верю), этот день станет началом конца. Конца войны, смертей и страданий. Жизнь должна победить смерть, а мы должны победить врага. И точка. Именно поэтому желаю всем казацкой силы, духа победы и воодушевления. Это поможет побыстрее прогнать оккупантов и дать возможность нашим воинам встречать Пасху вместе с семьей в своих домах", - подчеркнул шеф-повар.

Судья "Мастер Шеф" показал видео, как он прямо в машине играл навбитки с загадочной девушкой. Ее лицо Хименес-Браво не показал, а голос с помощью специального эффекта изменил до неузнаваемости. Звездный шеф проиграл, поэтому сразу съел яйцо, пока у него на коленях сидела собачка Лупита.

"А чего это мы меняем голос девочки? Аа?😂😂", - шутят поклонники Эктора в комментариях.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.