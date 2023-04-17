Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич поділилася добіркою рідкісних сімейних кадрів на своїй сторінці в Інстаграм. На сімейне свято артистка вирішила традиційно приїхати додому до мами, розповівши про це у мережі.

За словами Огневич, мама була першою, хто в неї повірив. Водила її на конкурси пісень, допомагала з костюмами, перешивала їх та ходила на всі заходи. Артистка дуже трепетно ​​ставиться до сім'ї, тому намагається частіше з ними бачитися.

На Великдень зірка добре провела час удома та захопила сімейними кадрами без постановок.

"Перемоги Україні! Миру, любові у серця! Вдома немає опалення, але мама є!" - поділилася Злата.

Також Огневич нагадала українцям, завдяки кому багато хто може спокійно відзначати Великдень, і попросила задонатити:

"Найбільша мрія: Мирна Україна. А для цього нам потрібна перемога. Я дякую військовим, які наближають Той День і віддають найцінніше... Дякую за можливість святкувати Великдень разом із близькими, прокидатися в тилу та жити з надією, що все буде добре".

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