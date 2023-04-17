Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич поделилась подборкой редких семейных кадров на своей странице в Инстаграм. На семейный праздник артистка решила традиционно приехать домой к маме, рассказав об этом в сети.
По словам Огневич, мама была первой, кто в нее поверил. Водила ее на конкурсы песен, помогала с костюмами, перешивала их и ходила на все мероприятия. Артистка очень трепетно относится к семье, поэтому старается чаще с ними видеться.
На Пасху звезда хорошо провела время дома и восхитила семейными кадрами без постановок.
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"Победы Украине! Мира, любви в сердца! Дома нет отопления, но мама есть!" - поделилась Злата.
Также Огневич напомнила украинцам, благодаря кому многие могут спокойно отмечать Пасху, и попросила задонатить:
"Самая большая мечта: Мирная Украина. А для этого нам нужна победа. Я благодарю военных, которые приближают Тот День и отдают самое ценное... Спасибо за возможность праздновать Пасху вместе с близкими, просыпаться в тылу и жить с надеждой, что все будет хорошо".
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